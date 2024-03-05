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Для розрахунку податку на нерухомість Мінюст відтепер буде передавати дані про власників квартир і будинків до Податкової в автоматичному порядку

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Як задекларувати знищене майно: роз’яснення НАЗК

Якщо будинок або автомобіль знищені, то інформація про майно все одно підлягає відображенню до моменту виключення відомостей із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або зняття транспортного засобу з обліку.

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  1. В Україні

Заборона УПЦ МП: Комітет Ради рекомендує законопроект до другого читання

14:22, 5 березня 2024
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики схвалив до другого читання законопроект про заборону релігійних організацій, повʼязаних з рф.
Заборона УПЦ МП: Комітет Ради рекомендує законопроект до другого читання
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Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді підтримати в другому читанні і в цілому законопроєкт 8371, який має заборонити діяльність релігійних організацій, пов’язаних з рф. Про це повідомляють народні депутати.

В тексті законопроєкту йде мова про те, що РПЦ та афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне та комунальне майно. Також спрощується перехід до ПЦУ. 

Нагадаємо, що у жовтні минулого року Рада проголосувала в першому читанні за заборону УПЦ МП. 

Як ми писали, законопроектом пропонується за рішенням суду забороняти діяльність церкви, яка є організаційно підлеглою рф.

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