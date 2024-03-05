Заборона УПЦ МП: Комітет Ради рекомендує законопроект до другого читання

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики схвалив до другого читання законопроект про заборону релігійних організацій, повʼязаних з рф.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді підтримати в другому читанні і в цілому законопроєкт 8371, який має заборонити діяльність релігійних організацій, пов’язаних з рф. Про це повідомляють народні депутати.

В тексті законопроєкту йде мова про те, що РПЦ та афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне та комунальне майно. Також спрощується перехід до ПЦУ.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року Рада проголосувала в першому читанні за заборону УПЦ МП.

Як ми писали, законопроектом пропонується за рішенням суду забороняти діяльність церкви, яка є організаційно підлеглою рф.

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