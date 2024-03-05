Запрет УПЦ МП: Комитет Рады рекомендует законопроект ко второму чтению

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики одобрил ко второму чтению законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с рф.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной Раде поддержать во втором чтении и в целом законопроект 8371, который должен запретить деятельность религиозных организаций, связанных с рф. Об этом сообщают народные депутаты.

В тексте законопроекта говорится, что РПЦ и аффилированные с ней структуры не смогут использовать государственное и коммунальное имущество. Также упрощается переход в ПЦУ.

Напомним, что в октябре прошлого года Рада проголосовала в первом чтении за запрет УПЦ МП.

Как мы писали, законопроект предлагает по решению суда запрещать деятельность церкви, которая является организационно подчиненной рф.

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