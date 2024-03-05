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За тем, как Украина использует 50 млрд евро от ЕС, будет следить Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции

Механизм финансирования от ЕС предусматривает, что Ревизионный совет будет принимать рекомендации для Украины по всем случаям, когда, по ее мнению, украинские органы не приняли меры по предотвращению коррупции и конфликта интересов, а Украина должна будет выполнить такие рекомендации без задержки.

Для расчета налога на недвижимость Минюст теперь будет передавать данные о владельцах квартир и домов в Налоговую в автоматическом порядке

Считать налог на недвижимость теперь будут по данным об объектах жилой и нежилой недвижимости, которые будут передаваться в Налоговую службу в автоматическом порядке.

Как задекларировать уничтоженное имущество: разъяснение НАПК

Если дом или автомобиль уничтожены, то информация об имуществе все равно подлежит отображению до момента исключения сведений из Государственного реестра прав на недвижимое имущество или снятия транспортного средства с учета.

Кабмин внес изменения в Порядок госрегистрации прав на недвижимое имущество относительно проверки приобретателя земельного участка

Правительство урегулировало проверку приобретателя земельного участка сельскохозяйственного назначения в Порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений.

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НАПК проанализировало законопроект Кабмина 10449 о мобилизации и указало на усложнение правового механизма судебной защиты гражданами своих прав.

  1. В Украине

Запрет УПЦ МП: Комитет Рады рекомендует законопроект ко второму чтению

14:22, 5 марта 2024
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики одобрил ко второму чтению законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с рф.
Запрет УПЦ МП: Комитет Рады рекомендует законопроект ко второму чтению
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Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной Раде поддержать во втором чтении и в целом законопроект 8371, который должен запретить деятельность религиозных организаций, связанных с рф. Об этом сообщают народные депутаты.

В тексте законопроекта говорится, что РПЦ и аффилированные с ней структуры не смогут использовать государственное и коммунальное имущество. Также упрощается переход в ПЦУ.

Напомним, что в октябре прошлого года Рада проголосовала в первом чтении за запрет УПЦ МП.

Как мы писали, законопроект предлагает по решению суда запрещать деятельность церкви, которая является организационно подчиненной рф. 

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