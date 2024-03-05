В Украине готовят аэродромы и взлетно-посадочные полосы для истребителей F-16, — Воздушные силы

Из-за постоянных российских обстрелов Украина вряд ли может позволить себе построить с нуля инфраструктуру под самолеты, поэтому адаптирует аэродромы.

Украина готовит свои аэродромы к приему и эксплуатации истребителей F-16 адаптируя взлетно-посадочные полосы и стоянки для размещения западных самолетов. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что происходит процесс адаптации уже существующих аэродромов.

«Строить с нуля инфраструктуру типа той, которая есть в ведущих западных странах, мы сейчас вряд ли сможем себе позволить. Потому что идут интенсивные боевые действия, враг не позволит сделать глобальное строительство. Обстрелы аэродромов идут постоянно, в том числе и баллистическими ракетами. Поэтому, собственно, в нашем варианте – это подготовка и адаптация наших аэропортов, оперативных аэродромов к приему самолетов F-16. И эта подготовка продолжается. На каком этапе и что еще нужно никто этого говорить не будет», – отметил Игнат.

Кроме того, он рассказал, что адаптация предполагает подготовку взлетно-посадочных полос для того, чтобы самолеты F-16 могли свободно садиться и взлетать во время выполнения задач.

«У нас таких много, но будут определены те, из которых будут работать именно F-16. Так же идет подготовка мест для стоянок этих самолетов, это как и сейчас будет происходить путем рассредоточения, маскировки и т.д. Есть и другие тонкие нюансы, это управление, средства связи и т.д. В этом и состоит адаптация, чтобы мы могли эти самолеты с наших аэродромов применять», – объяснил Игнат.

Он также упомянул о том, что эти самолеты ранее уже работали с украинских аэродромов, поэтому проблем с их адаптацией не должно возникнуть.

«Эти самолеты уже раньше работали с украинских аэродромов, это F-15 и F-16, это было в 2012 и 2018 годах соответственно. Действующие взлетно-посадочные полосы покрыты железобетонными плитами, поэтому никаких вопросов о том, смогут или не смогут эти самолеты слетать с наших аэродромов. Они будут работать так же, как работали несколько лет назад», – заявил Игнат.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина в этом году получит новые истребители, которые помогут в защите от российских авиабомб и других угроз.

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