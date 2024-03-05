ChatGPT теперь сможет читать ответы вслух

OpenAI представила новый голосовой инструмент для ChatGPT.

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OpenAI анонсировала выпуск новой голосовой функции под названием "Read Aloud" для своего искусственного интеллекта ChatGPT. Эта инновация позволяет пользователям прослушивать ответы ChatGPT вслух, выбрав один из пяти доступных вариантов озвучки.

Об этом сообщает издание The Verge, которое отмечает, что новая функция стала доступной на веб-версии ChatGPT, а также в мобильных приложениях для iOS и Android. Она позволяет пользователям прослушивать текст на 37 языках, автоматически определяя язык во время чтения.

"Теперь ChatGPT может читать вам ответы. На iOS или Android нажмите и удерживайте сообщение, а затем нажмите 'Прочитать вслух'. Функция работает и в Интернет-версии - нажмите кнопку 'Прочитать вслух' под сообщением", - объясняют в OpenAI.

Эта новая функция позволяет пользователям удобно слушать ответы ChatGPT и сделает взаимодействие с платформой более приятным и эффективным. Стоит отметить, что "Read Aloud" работает как с моделями GPT-4, так и с GPT-3.5.

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