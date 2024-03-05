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В США — «супервторник»: 15 штатов определят, кто бросит вызов Джо Байдену на выборах президента

14:07, 5 марта 2024
5 марта – один из важнейших дней в борьбе за Белый дом.
В США — «супервторник»: 15 штатов определят, кто бросит вызов Джо Байдену на выборах президента
Коллаж: sud.ua
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5 марта в Соединенных Штатах Америки состоится один из определяющих этапов президентской гонки, известный как «супервторник». Об этом сообщает «Голос Америки».

В этот день предварительные выборы кандидатов в президенты пройдут в 15 штатах и Американском Самоа (территория США). Еще в одном штате будут известны результаты праймериз в Демократической партии.

Так, голосование пройдет в Алабаме, Аляске, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мене, Массачусетсе, Миннесоти, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте, Виргинии и на Американском Самоа (территория США).

Республиканцы будут голосовать во всех этих 15 штатах. Демократы – в тех же штатах, кроме Аляски, они также проведут предварительное голосование на Американском Самоа.

В этот день также станут известны результаты праймериз демократов в Айове, где голосование уже несколько недель происходит по почте.

По результатам каждого голосования кандидатам, занявшим первые места, присуждаются голоса так называемых делегатов, которые затем официально голосуют за выдвижение кандидата на съездах обеих партий этим летом.

В «супервторник» распределяется около трети всех голосов делегатов — 865 у республиканцев и не менее 1420 у демократов.

В этот день с большой вероятностью определится около 30% делегатов партийного съезда у демократов и около 34% у республиканцев.

Как отмечает «ВВС», на данный момент у Дональда Трампа 244 голоса делегатов, а у его единственной соперницы Никки Хейли – 43.

Для получения номинации от Республиканской партии на президентских выборах кандидату необходима поддержка не менее 1215 делегатов из 2429, которые будут формально выбирать кандидата на Национальном съезде Республиканской партии в июле.

Кандидат, которого объявят делегаты на съезде, вступит в бой с основным соперником (в данном случае это будет лидер демократов Джо Байден).

Фактически во время супервторника 5 марта с большой вероятностью определится будущий победитель номинации – в этот день станут известны 874 делегата.

Делегаты по каждому отдельному штату во время супервторника 5 марта:

  • Калифорния – 169
  • Техас – 161
  • Северная Каролина – 74
  • Теннесси – 58
  • Алабама – 50
  • Вирджиния – 48
  • Оклахома – 43
  • Арканзас – 40
  • Массачусетс – 40
  • Юта – 40
  • Миннесота – 39
  • Колорадо – 37
  • Аляска – 29
  • Мэн – 20
  • Вермонт – 17
  • Американское самоа – 9

Когда будут известны результаты?

Поскольку восточное побережье США и Американское Самоа разделяют шесть часовых поясов, окончательные результаты будут известны не сразу.

Первые данные начнут поступать после закрытия избирательных участков на восточном побережье вечером во вторник.

Американские телеканалы, как ожидается, начнут обзванивать штаты примерно с 20:00 по восточному времени (3:00 по Киеву).

Серия предварительных выборов завершится 8 июня 2024 года. После этого будут дебаты, сами выборы, и только к концу года станет известна фамилия нового президента США. Инаугурация пройдет уже в январе 2025 года.

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