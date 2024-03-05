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Оккупанты устроили незаконные рейды с обысками в домах крымских татар: мужчин забрали

17:33, 5 марта 2024
После обысков в Крыму, оккупационные силовики отвезли мужчин в фсб рф.
Оккупанты устроили незаконные рейды с обысками в домах крымских татар: мужчин забрали
Источник фото: focus.ua
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Оккупационные силовики 5 марта провели ряд незаконных обысков в домах крымских татар в городе Бахчисарай и в Джанкойском районе Крыма. Информацию об этом предоставила организация "Крымская солидарность".

По предварительным отчетам, в Бахчисарайском и Джанкойском районах Крыма продолжаются незаконные обыски в домах крымских татар мусульман. В Бахчисарайском районе силовики обыскивали дома активистов "Крымской солидарности", тогда как в Джанкойском районе действия следователей направлены на религиозных деятелей.

По информации "Крымской солидарности", обыски прошли в домах крымских татар-мусульман, в частности, у жителей Бахчисарайского района: Рустема Османова, Азиза Азизова, Мемета Люманова, Мустафы Абдураманова. В Джанкойском районе Крыма обыски касались бывшего имама Ремзи Куртнезирова, нынешнего имама Ваита Мустафаева, Али Мамутова, Арсена Кашки, Энвера Халилаева и Наримана Аметова.

Во время обысков в доме Ваита Мустафаева находились трое несовершеннолетних детей - двойняшки в возрасте 4 года и 6-месячный младенец. Сотрудники ФСБ изъяли паспорт, военный билет и телефон Мустафаева. Также после обыска в ФСБ отвезли Ремзи Куртнезирова, Энвера Халилаева и Мустафу Абдураманова, изъяв телефоны у них. Отмечается, что в момент обыска в доме Мустафы Абдураманова находились четверо несовершеннолетних детей.

"Они сразу зашли все, разбежались по дому, их было человек 10. С ними были две девушки - понятые. Дети к этому моменту уже проснулись и были напуганы, и не понимали, что происходит. Потом зашел к нам в комнату сотрудник с оружием и в маске - младший сильно испугался его. И он сказал, чтобы мы все находились в одной комнате, не выходили. С мужем они проводили обыск. Начали с кухни и потом по всем комнатам прошлись. Смотрели книги, искали запрещенную литературу. Девушки-понятые постоянно шутили, насмехались", - рассказала жена Мустафы Алие Абдураманова.

После обысков фсб уже вывезли также Наримана Аметова, Мемета Люманова, Азиза Азизова, Рустема Османова.

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