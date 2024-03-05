Высший совет правосудия внесет Зеленскому представление о назначении семи судей

Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту о назначении 7 судей на должности в местные суды.

Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Владимиру Зеленскому о назначении семерых судей на должности в местные суды. Об этом сообщается на сайте ВСП.

Внесено представление о назначении семи судей на должности в местные суды:

Данилов Софии Викторовны – на должность судьи Красноармейского районного суда Донецкой области;

Кругликовой Аллы Викторовны – на должность судьи Коммунарского районного суда города Запорожья;

Тесленко Ирины Александровны – на должность судьи Кременского районного суда Луганской области;

Алешиной Кристины Юрьевны – на должность судьи Запорожского окружного административного суда;

Патиевича Андрея Борисовича – на должность судьи Киево-Святошинского районного суда Киевской области;

Соловьевой Ольги Александровны – на должность судьи Славянского горрайонного суда Донецкой области;

Авраменко Александр Владимирович – на должность судьи Александрийского горрайонного суда Кировоградской области.

В ВСП отмечают, что во время предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлено сведений, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала должной оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию добропорядочности или профессиональной этики.

Также в ВСП добавили, что по результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.

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