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За тем, как Украина использует 50 млрд евро от ЕС, будет следить Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции

Механизм финансирования от ЕС предусматривает, что Ревизионный совет будет принимать рекомендации для Украины по всем случаям, когда, по ее мнению, украинские органы не приняли меры по предотвращению коррупции и конфликта интересов, а Украина должна будет выполнить такие рекомендации без задержки.

Для расчета налога на недвижимость Минюст теперь будет передавать данные о владельцах квартир и домов в Налоговую в автоматическом порядке

Считать налог на недвижимость теперь будут по данным об объектах жилой и нежилой недвижимости, которые будут передаваться в Налоговую службу в автоматическом порядке.

Как задекларировать уничтоженное имущество: разъяснение НАПК

Если дом или автомобиль уничтожены, то информация об имуществе все равно подлежит отображению до момента исключения сведений из Государственного реестра прав на недвижимое имущество или снятия транспортного средства с учета.

Кабмин внес изменения в Порядок госрегистрации прав на недвижимое имущество относительно проверки приобретателя земельного участка

Правительство урегулировало проверку приобретателя земельного участка сельскохозяйственного назначения в Порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений.

НАПК указало на коррупционные риски законопроекта о мобилизации

НАПК проанализировало законопроект Кабмина 10449 о мобилизации и указало на усложнение правового механизма судебной защиты гражданами своих прав.

  1. В мире

Бывшего военного США подозревают в передаче секретных данных Пентагона о войне в Украине через сайт знакомств

13:43, 5 марта 2024
В США задержали бывшего подполковника армии США за разглашение секретной информации о войне в Украине через сайт знакомств.
Бывшего военного США подозревают в передаче секретных данных Пентагона о войне в Украине через сайт знакомств
Источник фото: Getty Images
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Задержан бывший подполковник армии США за незаконное разглашение секретной информации об обороне Украины на сайте знакомств, сообщает Министерство юстиции США.

Дэвид Франклин Слейтер, 63-летний бывший гражданский сотрудник ВВС США, общался с лицом, которое выдавало себя за женщину из Украины, и передавал ей секретные документы Пентагона по войне россии в Украине.

Слейтер имел допуск к государственной тайне и учился обращаться с ней. Обвинение ставит под сомнение его ответственность, заявила прокурор округа Небраска Сьюзан Лер.

Соучастница заговора регулярно просила Слейтера предоставлять конфиденциальную информацию, называя его "тайным агентом". В ответ он передавал информацию о российском военном потенциале и планах НАТО в отношении Украины.

Слейтеру грозит до 10 лет заключения и штрафы до 250 тысяч долларов за каждое обвинение в передаче государственной тайны. Он должен предстать перед судом 5 марта в округе Небраска.

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