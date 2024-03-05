Бывшего военного США подозревают в передаче секретных данных Пентагона о войне в Украине через сайт знакомств

В США задержали бывшего подполковника армии США за разглашение секретной информации о войне в Украине через сайт знакомств.

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Задержан бывший подполковник армии США за незаконное разглашение секретной информации об обороне Украины на сайте знакомств, сообщает Министерство юстиции США.

Дэвид Франклин Слейтер, 63-летний бывший гражданский сотрудник ВВС США, общался с лицом, которое выдавало себя за женщину из Украины, и передавал ей секретные документы Пентагона по войне россии в Украине.

Слейтер имел допуск к государственной тайне и учился обращаться с ней. Обвинение ставит под сомнение его ответственность, заявила прокурор округа Небраска Сьюзан Лер.

Соучастница заговора регулярно просила Слейтера предоставлять конфиденциальную информацию, называя его "тайным агентом". В ответ он передавал информацию о российском военном потенциале и планах НАТО в отношении Украины.

Слейтеру грозит до 10 лет заключения и штрафы до 250 тысяч долларов за каждое обвинение в передаче государственной тайны. Он должен предстать перед судом 5 марта в округе Небраска.

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