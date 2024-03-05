Колишнього військового США підозрюють у передачі секретних даних Пентагону про війну в Україні через сайт знайомств

У США затримали колишнього підполковника армії США за розголошення секретної інформації про війну в Україні через сайт знайомств.

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Затримано колишнього підполковника армії США через незаконне розголошення секретної інформації про оборону України на сайті знайомств, повідомляє Міністерство юстиції США.

Девід Франклін Слейтер, 63-річний колишній цивільний співробітник ВПС США, спілкувався з особою, яка видали себе за жінку з України, та передавав їй секретні документи Пентагону щодо війни росії в Україні.

Слейтер мав допуск до державної таємниці та навчався поводитися з нею. Звинувачення ставить під сумнів його відповідальність, заявила прокурор округу Небраска Сьюзан Лер.

Співучасниця змови регулярно просила Слейтера надавати конфіденційну інформацію, називаючи його «таємним агентом». У відповідь він передавав інформацію про російський військовий потенціал та плани НАТО щодо України.

Слейтеру загрожує до 10 років ув'язнення та штрафи до 250 тисяч доларів за кожне звинувачення у передачі державної таємниці. Він має з'явитися перед судом 5 березня в окрузі Небраска.

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