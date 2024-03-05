Раді рекомендують остаточно прийняти законопроект про застосування англійської мови в Україні

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту ухвалити в цілому президентський законопроект про обов’язкове вивчення англійської мови в Україні.

Фото: ВРУ

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді остаточно ухвалити законопроект 9432 про обов’язкове вивчення англійської мови в Україні. Про це повідомила заступниця голови фракції «Слуга Народу», заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Вона зазначила, що 56% українців мають бажання підвищувати свій рівень англійської мови.

"Щойно Комітет гуманітарної та інформаційної політики схвалив законопроект 9432 «Про застосування англійської мови в Україні» авторства Володимира Зеленського до другого читання", - сказала Кравчук.

За її словами, до другого читання законопроект суттєво не змінився.

"Найбільшу зміну, а саме вилучення норм щодо обов‘язкового транслювання англомовних фільмів в кінотеатрах, комітет, і потім і ВР в залі прийняли при голосуванні у першому читанні", - додала Кравчук.

Нагадаємо, що 22 листопада 2023 року Рада ухвалила в першому читанні законопроектпро обов’язкове вивчення англійської мови в Україні. Детально про те, що передбачає цей законопроект, можна прочитати тут.

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