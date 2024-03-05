Раде рекомендуют окончательно принять законопроект о применении английского языка в Украине

Комитет по гуманитарной и информационной политики рекомендует парламенту принять в целом президентский законопроект об обязательном изучении английского языка в Украине.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной Раде окончательно принять законопроект 9432 об обязательном изучении английского языка в Украине. Об этом сообщила заместитель председателя фракции «Слуга Народа», заместитель главы Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

Она отметила, что 56% украинцев хотят повышать свой уровень английского языка.

"Только что Комитет гуманитарной и информационной политики одобрил законопроект 9432 «О применении английского языка в Украине» авторства Владимира Зеленского ко второму чтению", - сказала Кравчук.

По ее словам, до второго чтения законопроект не изменился.

"Наибольшее изменение, а именно изъятие норм по обязательному транслированию англоязычных фильмов в кинотеатрах, комитет, и затем и ВР в зале приняли при голосовании в первом чтении", - добавила Кравчук.

Напомним, что 22 ноября 2023 года Рада приняла в первом чтении законопроект об обязательном изучении английского языка в Украине. Подробно о том, что предусматривает этот законопроект, можно прочитать тут.

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