В Красном море повредили кабели глобального интернета: связь между Европой, Азией и Африкой «упала» на 25%

Критически повреждены четыре подводных телекоммуникационных кабеля из 15 в водах, находящихся под юрисдикцией Йемена.

В Красном море повредили три кабеля, которые обеспечивали глобальный интернет и коммуникации. Об этом сообщает Sky News.

Повреждения коснулись 25% трафика, проходящего через Красное море по линиям, обеспечивающим передачу данных в Африку, Азию и на Ближний Восток.

Критически повреждены четыре подводных телекоммуникационных кабеля из 15 в водах, находящихся под юрисдикцией Йемена. Об этом сообщает гонконгская компания HGC Global Communications.

Компания Seacom, обслуживающая Джибути, заявила, что «начальное тестирование показало, что задетый сегмент находится в пределах морской юрисдикции Йемена в южной части Красного моря».

Компания заявила, что перенаправляет трафик, который ей удалось сменить, хотя некоторые услуги не работают.

Компания Tata Communications, входящая в состав индийского конгломерата и владеющая линией Seacom-TGN-Gulf, заявила, что после отключения линии она «немедленно начала принимать соответствующие меры по исправлению ситуации».

Хуситы отрицают, что саботировали прокладку кабелей по маршруту, который называют важнейшим для передачи данных из Азии в Европу. При этом они обвинили в инциденте военные операции Великобритании и США, не предоставив доказательств.

Ранее стало известно, что хуситы планируют повредить сеть интернет-кабелей, проложенных по дну Красного моря.

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