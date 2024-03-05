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В Винницкой области мужчина получил участок земли на основании решения сельсовета, которого не было: что решил суд

17:21, 5 марта 2024
Мужчина купил земельный участок, выделенный несуществующим решением сельсовета, и в результате остался без земли.
В Винницкой области мужчина получил участок земли на основании решения сельсовета, которого не было: что решил суд
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Винницкий апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым в пользу Литинской общины у винничанина истребовано два гектара земли. Об этом сообщает пресс-служба ВАС.

Как сообщается, материалами дела подтверждено, что житель Литинского района стал собственником спорного участка на основании решения сельского совета от 2020 года, которого не существует (позднее по данному факту в отношении гражданина было возбуждено уголовное производство).

Земельный участок в 2021 году купил другой мужчина, житель Винницы. Но прокуратура подала иск о истребовании из его частной собственности земельного участка, принадлежащего государству на территории бывшего Бирковского сельского совета.

Литинский районный суд учел, что обращение прокурора в суд направлено на удовлетворение общественной потребности. Оно состоит в восстановлении законности при решении общественно значимого вопроса о безвозмездной передаче земельного участка в частную собственность и возвращении земли, выбывшей из собственности государства незаконно, в государственную собственность.

Поэтому, как говорится в постановлении Винницкого апелляционного суда, выводы суда первой инстанции об удовлетворении иска прокуратуры законны и обоснованы.

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