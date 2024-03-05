На Вінниччині чоловік отримав ділянку на підставі рішення сільради, якого не було: що вирішив суд

Чоловік купив земельну ділянку, яку виділили неіснуючим рішенням сільради, та в результаті залишився без землі.

Вінницький апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким на користь Літинської громади у вінничанина витребувано два гектари землі. Про це повідомляє пресслужба ВАС.

Як повідомляється, матеріалами справи підтверджено, що житель Літинського району став власником спірної ділянки на підставі рішення сільської ради від 2020 року, якого не існує (пізніше за даним фактом стосовно громадянина було відкрито кримінальне провадження).

Земельну ділянку в 2021 році купив інший чоловік, житель Вінниці. Але прокуратура подала позов про витребування з його приватної власності земельної ділянки, яка належить державі на території колишньої Бірківської сільської ради.

Тож Літинський районний суд урахував, що звернення прокурора до суду спрямоване на задоволення суспільної потреби. Вона полягає у відновленні законності при вирішенні суспільно значущого питання про безоплатну передачу земельної ділянки у приватну власність та повернення землі, яка вибула з власності держави незаконно, у державну власність.

Тому, як ідеться у постанові Вінницького апеляційного суду, висновки суду першої інстанції про задоволення позову прокуратури – законні та обґрунтовані.

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