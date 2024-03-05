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  1. В Україні

Прокуратура передала до суду справу щодо збитків у «Центренерго» на 176 млн гривень

19:37, 5 березня 2024
Справа про завдання понад 176 млн гривень збитків експосадовцями ПАТ «Центренерго» та керівником приватної компанії направлена до суду.
Прокуратура передала до суду справу щодо збитків у «Центренерго» на 176 млн гривень
Джерело фото: epravda.com.ua
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Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 5 березня 2024 року передав до суду справу щодо колишнього члена Дирекції ПАТ "Центренерго" та його спільників – колишнього начальника Департаменту ПАТ "Центренерго" та керівника приватної компанії, які зловживали службовим становищем, завдавши одному з найбільших підприємств електроенергетичної галузі країни збитків понад 176 мільйонів гривень.

У 2020 році між ПАТ "Центренерго" та приватною компанією, переможцем аукціону ТОВ "Юнайтед Енерджі", були укладені угоди на закупівлю електроенергії. Проте пізніше були укладені додаткові угоди, які дозволили приватній компанії відбирати будь-який обсяг електроенергії, що призвело до невиконання зобов'язань та завдачі збитків ПАТ "Центренерго".

В результаті таких дій ПАТ "Центренерго" понесло збитки на суму понад 176,8 мільйонів гривень. Колишньому членові Дирекції та його спільникам інкримінується зловживання службовим становищем, за що може бути застосоване покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Вони також можуть бути позбавлені права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також засуджені до штрафу.

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