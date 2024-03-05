Прокуратура передала в суд дело об убытках в «Центрэнерго» на 176 млн гривен

Дело о нанесении более 176 млн гривен убытков экс-чиновниками ПАО «Центрэнерго» и руководителем частной компании направлено в суд.

Источник фото: epravda.com.ua

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры 5 марта 2024 года передал в суд дело в отношении бывшего члена Дирекции ПАО "Центрэнерго" и его сообщников - бывшего начальника Департамента ПАО "Центрэнерго" и руководителя частной компании, которые злоупотребляли служебным положением, нанеся одному из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли страны ущерб более 176 миллионов гривен.

В 2020 году между ПАО "Центрэнерго" и частной компанией, победителем аукциона ООО "Юнайтед Энерджи", были заключены соглашения на закупку электроэнергии. Однако позже были заключены дополнительные соглашения, которые позволили частной компании отбирать любой объем электроэнергии, что привело к невыполнению обязательств и нанесению ущерба ПАО "Центрэнерго".

В результате таких действий ПАО "Центрэнерго" понесло убытки на сумму более 176,8 миллионов гривен. Бывшему члену Дирекции и его сообщникам инкриминируется злоупотребление служебным положением, за что может быть применено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Они также могут быть лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также приговорены к штрафу.

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