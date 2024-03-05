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  1. Суд інфо

Вища рада правосуддя внесе Зеленському подання про призначення сімох суддів

13:50, 5 березня 2024
Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президенту про призначення 7 суддів на посади до місцевих судів.
Вища рада правосуддя внесе Зеленському подання про призначення сімох суддів
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Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президенту Володимиру Зеленському про призначення сімох суддів на посади до місцевих судів. Про це повідомляється на сайті ВРП. 

Внесено подання про призначення сімох суддів на посади до місцевих судів:

Данилів Софії Вікторівни – на посаду судді Красноармійського районного суду Донецької області;

Круглікової Алли Вікторівни – на посаду судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя;

Тесленко Ірини Олександрівни – на посаду судді Кремінського районного суду Луганської області;

Альошиної Крістіни Юріївни – на посаду судді Запорізького окружного адміністративного суду;

Патієвича Андрія Борисовича – на посаду судді Києво-Святошинського районного суду Київської області;

Соловйової Ольги Олександрівни – на посаду судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області;

Авраменка Олександра Володимировича – на посаду судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області.

У ВРП зазначають, що під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

Також у ВРП додали, що за результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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