Окупанти влаштували незаконні рейди з обшуками в будинках кримських татар: чоловіків забрали

Після обшуків в Криму, окупаційні силовики відвезли чоловіків до фсб рф.

Джерело фото: focus.ua

Окупаційні силовики 5 березня провели низку незаконних обшуків в будинках кримських татар у місті Бахчисарай та у Джанкойському районі Криму. Інформацію про це надала організація «Кримська солідарність».

За попередніми звітами, в Бахчисарайському та Джанкойському районах Криму тривають незаконні обшуки в будинках кримських татар мусульман. У Бахчисарайському районі силовики обшукували будинки активістів "Кримської солідарності", тоді як у Джанкойському районі дії слідчих спрямовані на релігійних діячів.

За інформацією «Кримської солідарності», обшуки відбулися в будинках кримських татар-мусульман, зокрема, у мешканців Бахчисарайського району: Рустема Османова, Азіза Азізова, Мемета Люманова, Мустафи Абдураманова. У Джанкойському районі Криму обшуки стосувалися колишнього імама Ремзі Куртнезірова, нинішнього імама Ваїта Мустафаєва, Алі Мамутова, Арсена Кашки, Енвера Халілаєва та Нарімана Аметова.

Під час обшуків у будинку Ваїта Мустафаєва перебували троє неповнолітніх дітей - двійнята у віці 4 роки та 6-місячне немовля. Співробітники ФСБ вилучили паспорт, військовий квиток і телефон Мустафаєва. Також після обшуку до ФСБ відвезли Ремзі Куртнезірова, Енвера Халілаєва та Мустафу Абдураманова, вилучивши телефони в них. Наголошується, що у момент обшуку в будинку Мустафи Абдураманова перебували четверо неповнолітніх дітей.

«Вони одразу зайшли всі, розбіглися по будинку. Їх було чоловік 10. З ними були дві дівчини - поняті. Діти до цього моменту вже прокинулися і були налякані, і не розуміли, що відбувається. Потім зайшов до нас у кімнату співробітник зі зброєю і в масці - молодший сильно злякався його. І він сказав, щоб ми всі перебували в одній кімнаті, не виходили. Із чоловіком вони проводили обшук. Почали з кухні й потім по всіх кімнатах пройшлися. Дивилися книжки, шукали заборонену літературу. Дівчата-поняті постійно жартували, насміхалися», - розповіла дружина Мустафи Аліє Абдураманова.

Після обшуків фсб вже вивезли також Нарімана Аметова, Мемета Люманова, Азіза Азізова, Рустема Османова.

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