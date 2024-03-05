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У США — «супервівторок»: 15 штатів визначать, хто кине виклик Джо Байдену на виборах президента

14:07, 5 березня 2024
5 березня — один із найважливіших днів у боротьбі за Білий дім.
У США — «супервівторок»: 15 штатів визначать, хто кине виклик Джо Байдену на виборах президента
Колаж: sud.ua
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5 березня у Сполучених Штатах Америки відбудеться один із визначальних етапів президентських перегонів, відомий як «супервівторок». Про це повідомляє «Голос Америки».

Цього дня попередні вибори кандидатів у президенти пройдуть у 15 штатах та Американському Самоа (територія США). Ще в одному штаті будуть відомі результати праймеріз у Демократичній партії.

Так, голосування пройде в Алабамі, Алясці, Арканзасі, Каліфорнії, Колорадо, Мене, Массачусетсі, Міннесоті, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Техасі, Юті, Вермонті, Вірджинії та на Американському Самоа (територія США).

Республіканці голосуватимуть у всіх цих 15 штатах. Демократи — у тих же штатах, крім Аляски, вони також проведуть попереднє голосування на Американському Самоа.

Цього дня також стануть відомі результати праймеріз демократів в Айові, де голосування вже кілька тижнів відбувається поштою.

За результатами кожного голосування кандидатам, які посіли перші місця, присуджуються голоси так званих делегатів, які потім офіційно голосують за висування кандидата на з'їздах обох партій цього літа.

У «супервівторок» розподіляється близько третини всіх голосів делегатів — 865 у республіканців і щонайменше 1420 у демократів.

Цього дня з великою ймовірністю визначиться близько 30% делегатів партійного з'їзду у демократів та близько 34% у республіканців.

Як зазначає «ВВС», на даний момент у Дональда Трампа 244 голоси делегатів, а у його єдиної суперниці Ніккі Хейлі – 43.

Для отримання номінації від Республіканської партії на президентських виборах кандидату необхідна підтримка щонайменше 1215 делегатів із 2429, які формально обиратимуть кандидата на Національному з'їзді Республіканської партії у липні.

Кандидат, якого оголосять делегати на з'їзді, вступить у бій з основним суперником (в даному випадку це буде лідер демократів Джо Байден).

Фактично під час супервівторка 5 березня з великою ймовірністю визначиться майбутній переможець номінації – цього дня стануть відомими 874 делегати.

Делегати по кожному окремому штату під час супервівторка 5 березня:

  • Каліфорнія – 169
  • Техас – 161
  • Північна Кароліна – 74
  • Теннессі – 58
  • Алабама – 50
  • Вірджинія – 48
  • Оклахома – 43
  • Арканзас – 40
  • Массачусетс – 40
  • Юта – 40
  • Міннесота – 39
  • Колорадо – 37
  • Аляска – 29
  • Мен – 20
  • Вермонт – 17
  • Американське самоа – 9

Коли будуть відомі результати?

Оскільки східне узбережжя США та Американське Самоа поділяють шість часових поясів, остаточні результати будуть відомі не одразу.

Перші дані почнуть надходити після закриття виборчих дільниць на східному узбережжі увечері у вівторок.

Американські телеканали, як очікується, почнуть обдзвонювати штати приблизно з 20:00 за східним часом (03:00 за Києвом).

Серія попередніх виборів завершиться 8 червня 2024 року. Після цього будуть дебати, самі вибори, і тільки під кінець року року стане відоме прізвище нового президента США. Інавгурація відбудеться вже у січні 2025 року.

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