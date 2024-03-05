Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У військовозобов’язаних буде 60 днів, щоб оновити свої дані після вступу в силу закону про мобілізацію

Заступник голови Комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв підкреслив, що оновлення даних упродовж 60 днів з моменту набуття чинності законом буде обов’язком громадян, а не правом.

Оголошено початок відбору кандидатів на посаду судді КСУ за квотою Президента України

Офіс Президента повідомляє, що Конкурсна комісія буде приймати документи кандидатів на посаду судді КСУ до 31 березня.

За тим, як Україна використає 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію

Механізм фінансування від ЄС передбачає, що Ревізійна рада прийматиме рекомендації для України щодо всіх випадків, коли, на її думку, українські органи не вжили заходів для запобігання корупції та конфлікту інтересів, а Україна повинна буде виконати такі рекомендації без затримки.

Для розрахунку податку на нерухомість Мінюст відтепер буде передавати дані про власників квартир і будинків до Податкової в автоматичному порядку

Рахувати податок на нерухомість тепер будуть за даними про об’єкти житлової і нежитлової нерухомості, які передаватимуться до Податкової служби в автоматичному порядку.

Як задекларувати знищене майно: роз’яснення НАЗК

Якщо будинок або автомобіль знищені, то інформація про майно все одно підлягає відображенню до моменту виключення відомостей із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або зняття транспортного засобу з обліку.

  1. У світі

ChatGPT тепер зможе читати відповіді вголос

18:44, 5 березня 2024
OpenAI представила новий голосовий інструмент для ChatGPT.
ChatGPT тепер зможе читати відповіді вголос
Джерело фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

OpenAI анонсувала випуск нової голосової функції під назвою "Read Aloud" для свого штучного інтелекту ChatGPT. Ця інновація дозволяє користувачам прослуховувати відповіді ChatGPT вголос, вибравши один із п'яти доступних варіантів озвучення.

Про це повідомляє видання The Verge, яке відзначає, що нова функція стала доступною на веб-версії ChatGPT, а також у мобільних додатках для iOS та Android. Вона дозволяє користувачам прослуховувати текст у 37 мовах, автоматично визначаючи мову під час читання.

"Тепер ChatGPT може читати вам відповіді. На iOS або Android натисніть і утримуйте повідомлення, а потім натисніть 'Прочитати вголос'. Функція працює і в Інтернет-версії – натисніть кнопку 'Прочитати вголос' під повідомленням", - пояснюють у OpenAI.

Ця нова функція дозволяє користувачам зручно слухати відповіді ChatGPT і зробить взаємодію з платформою більш приємною та ефективною. Варто відзначити, що "Read Aloud" працює як з моделями GPT-4, так і з GPT-3.5.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Станіслав Кравченко
    Станіслав Кравченко
    голова Верховного Суду
  • Юрій Черпак
    Юрій Черпак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Зоряна Лунь
    Зоряна Лунь
    суддя Львівського окружного адміністративного суду