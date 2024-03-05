ChatGPT тепер зможе читати відповіді вголос

OpenAI представила новий голосовий інструмент для ChatGPT.

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OpenAI анонсувала випуск нової голосової функції під назвою "Read Aloud" для свого штучного інтелекту ChatGPT. Ця інновація дозволяє користувачам прослуховувати відповіді ChatGPT вголос, вибравши один із п'яти доступних варіантів озвучення.

Про це повідомляє видання The Verge, яке відзначає, що нова функція стала доступною на веб-версії ChatGPT, а також у мобільних додатках для iOS та Android. Вона дозволяє користувачам прослуховувати текст у 37 мовах, автоматично визначаючи мову під час читання.

"Тепер ChatGPT може читати вам відповіді. На iOS або Android натисніть і утримуйте повідомлення, а потім натисніть 'Прочитати вголос'. Функція працює і в Інтернет-версії – натисніть кнопку 'Прочитати вголос' під повідомленням", - пояснюють у OpenAI.

Ця нова функція дозволяє користувачам зручно слухати відповіді ChatGPT і зробить взаємодію з платформою більш приємною та ефективною. Варто відзначити, що "Read Aloud" працює як з моделями GPT-4, так і з GPT-3.5.

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