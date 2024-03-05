В Україні готують аеродроми та злітно-посадкові смуги для винищувачів F-16, — Повітряні сили

Через постійні російські обстріли Україна навряд чи може собі дозволити побудувати з нуля інфраструктуру під літаки, тому адаптує летовища.

Україна готує свої аеродроми до прийому та експлуатації винищувачів F-16, адаптуючи злітно-посадкові смуги та стоянки для розміщення західних літаків. Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що відбувається процес адаптації вже існуючих аеродромів.

«Будувати з нуля інфраструктуру на кшталт тієї, яка є в провідних західних країнах, ми зараз навряд зможемо собі дозволити. Тому що йдуть інтенсивні бойові дії, ворог не дасть зробити глобальне будівництво. Обстріли аеродромів йдуть постійно, зокрема і балістичними ракетами. Тому, власне, в нашому варіанті - це підготовка та адаптація наших летовищ, оперативних аеродромів до приймання літаків F-16. І ця підготовка триває. На якому етапі та що ще потрібно, ніхто цього говорити не буде», – зазначив Ігнат.

Крім того, він розповів, що адаптація передбачає підготовку злітно-посадкових смуг до того, щоб літаки F-16 могли вільно сідати та злітати під час виконання завдань.

«У нас таких багато, але будуть визначені ті, з яких будуть працювати саме F-16. Так само триває підготовка місць для стоянок цих літаків, це як і зараз буде відбуватися шляхом розосередження, маскування тощо. Є й інші тонкі нюанси, це управління, засоби зв'язку тощо. У цьому й полягає адаптація, щоб ми могли ці літаки з наших аеродромів застосовувати», – пояснив Ігнат.

Він також згадав про те, що ці літаки раніше вже працювали з українських аеродромів, то ж проблем із їхньою адаптацією не має виникнути.

«Ці літаки вже раніше працювали з українських аеродромів, це F-15 та F-16, це було у 2012 та 2018 роках відповідно. Чинні злітно-посадкові смуги покриті залізобетонними плитами, то ж жодних питань про те, зможуть чи не зможуть ці літаки злітати з наших аеродромів. Вони будуть працювати так само як працювали кілька років тому», – заявив Ігнат.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна в цьому році отримає нові винищувачі, які будуть допомагати у захисті від російських авіабомб та інших загроз.

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