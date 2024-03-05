Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У військовозобов’язаних буде 60 днів, щоб оновити свої дані після вступу в силу закону про мобілізацію

Заступник голови Комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв підкреслив, що оновлення даних упродовж 60 днів з моменту набуття чинності законом буде обов’язком громадян, а не правом.

Оголошено початок відбору кандидатів на посаду судді КСУ за квотою Президента України

Офіс Президента повідомляє, що Конкурсна комісія буде приймати документи кандидатів на посаду судді КСУ до 31 березня.

За тим, як Україна використає 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію

Механізм фінансування від ЄС передбачає, що Ревізійна рада прийматиме рекомендації для України щодо всіх випадків, коли, на її думку, українські органи не вжили заходів для запобігання корупції та конфлікту інтересів, а Україна повинна буде виконати такі рекомендації без затримки.

Для розрахунку податку на нерухомість Мінюст відтепер буде передавати дані про власників квартир і будинків до Податкової в автоматичному порядку

Рахувати податок на нерухомість тепер будуть за даними про об’єкти житлової і нежитлової нерухомості, які передаватимуться до Податкової служби в автоматичному порядку.

Як задекларувати знищене майно: роз’яснення НАЗК

Якщо будинок або автомобіль знищені, то інформація про майно все одно підлягає відображенню до моменту виключення відомостей із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або зняття транспортного засобу з обліку.

  1. В Україні

В Україні готують аеродроми та злітно-посадкові смуги для винищувачів F-16, — Повітряні сили

18:26, 5 березня 2024
Через постійні російські обстріли Україна навряд чи може собі дозволити побудувати з нуля інфраструктуру під літаки, тому адаптує летовища.
В Україні готують аеродроми та злітно-посадкові смуги для винищувачів F-16, — Повітряні сили
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна готує свої аеродроми до прийому та експлуатації винищувачів F-16, адаптуючи злітно-посадкові смуги та стоянки для розміщення західних літаків. Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що відбувається процес адаптації вже існуючих аеродромів.

«Будувати з нуля інфраструктуру на кшталт тієї, яка є в провідних західних країнах, ми зараз навряд зможемо собі дозволити. Тому що йдуть інтенсивні бойові дії, ворог не дасть зробити глобальне будівництво. Обстріли аеродромів йдуть постійно, зокрема і балістичними ракетами. Тому, власне, в нашому варіанті - це підготовка та адаптація наших летовищ, оперативних аеродромів до приймання літаків F-16. І ця підготовка триває. На якому етапі та що ще потрібно, ніхто цього говорити не буде», – зазначив Ігнат.

Крім того, він розповів, що адаптація передбачає підготовку злітно-посадкових смуг до того, щоб літаки F-16 могли вільно сідати та злітати під час виконання завдань.

«У нас таких багато, але будуть визначені ті, з яких будуть працювати саме F-16. Так само триває підготовка місць для стоянок цих літаків, це як і зараз буде відбуватися шляхом розосередження, маскування тощо. Є й інші тонкі нюанси, це управління, засоби зв'язку тощо. У цьому й полягає адаптація, щоб ми могли ці літаки з наших аеродромів застосовувати», – пояснив Ігнат.

Він також згадав про те, що ці літаки раніше вже працювали з українських аеродромів, то ж проблем із їхньою адаптацією не має виникнути.

«Ці літаки вже раніше працювали з українських аеродромів, це F-15 та F-16, це було у 2012 та 2018 роках відповідно. Чинні злітно-посадкові смуги покриті залізобетонними плитами, то ж жодних питань про те, зможуть чи не зможуть ці літаки злітати з наших аеродромів. Вони будуть працювати так само як працювали кілька років тому», – заявив Ігнат.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна в цьому році отримає нові винищувачі, які будуть допомагати у захисті від російських авіабомб та інших загроз.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Станіслав Кравченко
    Станіслав Кравченко
    голова Верховного Суду
  • Юрій Черпак
    Юрій Черпак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Зоряна Лунь
    Зоряна Лунь
    суддя Львівського окружного адміністративного суду