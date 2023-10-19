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  1. В Украине

Рада проголосовала в первом чтении за запрет УПЦ МП

13:04, 19 октября 2023
Депутаты приняли в первом чтении законопроект о запрещении религиозных организаций, связанных с россией.
Рада проголосовала в первом чтении за запрет УПЦ МП
Фото: ВРУ
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19 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с рф. Решение поддержали 267 народных избранников.

Законопроект предусматривает запрет в Украине деятельности церквей, руководство которых находится в государстве, ведущем вооруженную агрессию против Украины.

Фактически речь идет о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), официально имеющей статус автономии в составе русской православной церкви.

Ранее сообщалось, что Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации УПЦ МП

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