Рада проголосувала в першому читанні за заборону УПЦ МП

Депутати ухвалили в першому читанні законопроект про заборону релігійних організацій, пов'язаних з росією.

Фото: ВРУ

19 жовтня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, які повʼязані з рф. Рішення підтримали 267 народних обранців.

Законопроєкт передбачає заборону в Україні діяльності церков, керівництво яких знаходиться в державі, яка веде збройну агресію проти України.

Фактично йдеться про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), яка офіційно має статус автономії у складі російської православної церкви.

Раніше ми писали, що Кабмін вніс в Верховну Раду законопроект щодо ліквідації УПЦ МП.

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