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  1. В Україні

Заволоділи підприємствами вартістю 38 млн грн: у Дніпрі судитимуть учасників двох злочинних організацій

21:50, 19 жовтня 2023
На підставі підроблених документів вони переоформляли корпоративні права, майно підприємств на довірених осіб та розпоряджалися їхніми прибутками.
Заволоділи підприємствами вартістю 38 млн грн: у Дніпрі судитимуть учасників двох злочинних організацій
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
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У Дніпрі скерували до суду обвинувальні акти у двох кримінальних провадженнях стосовно 8 учасників злочинних організацій.

Їм інкриміновано створення та участь у злочинній організації, шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію (відмивання) майна, підроблення документів, зловживання своїми повноваженнями арбітражним керуючим, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Розслідуванням встановлено, що на території міста Дніпро діяли дві злочинні організації під керівництвом місцевого кримінального авторитета. Серед співучасників – директор адвокатського об’єднання, приватний підприємець, арбітражні керуючі, адвокати, юристи.

На підставі підроблених документів обвинувачені переоформляли корпоративні права, майно підприємств на довірених осіб та розпоряджалися їхніми прибутками.

У такий спосіб ділки заволоділи двома підприємствами, спричинивши понад 38 млн грн збитків потерпілим.

Під час обшуків вилучено підроблену документацію, печатки і комп’ютерну техніку, яку використовували для реалізації злочинної схеми.

За клопотанням прокурора накладено арешт на майно обвинувачених – транспортні засоби, об’єкти нерухомості, земельні ділянки, банківські рахунки та грошові кошти на суму майже 20 млн грн.

 

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