Завладели предприятиями стоимостью 38 млн грн: в Днепре будут судить участников двух преступных организаций

На основании поддельных документов они переоформляли корпоративные права, имущество предприятий на доверенных лиц и распоряжались их доходами.

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

В Днепре направили в суд обвинительные акты в двух уголовных производствах в отношении 8 участников преступных организаций.

Им инкриминировано создание и участие в преступной организации, мошенничество в особо крупных размерах, легализация (отмывание) имущества, подделка документов, злоупотребление своими полномочиями арбитражным управляющим, сообщает Офис Генпрокурора.

Расследованием установлено, что на территории города Днепр действовали две преступные организации под руководством местного криминального авторитета. Среди соучастников – директор адвокатского объединения, частный предприниматель, арбитражные управляющие, адвокаты, юристы.

На основании поддельных документов обвиняемые переоформляли корпоративные права, имущество предприятий на доверенных лиц и распоряжались их доходами.

Таким образом дельцы завладели двумя предприятиями, нанеся более 38 млн грн убытков потерпевшим.

Во время обысков изъята поддельная документация, печать и компьютерная техника, которую использовали для реализации преступной схемы.

По ходатайству прокурора наложен арест на имущество обвиняемых – транспортные средства, объекты недвижимости, земельные участки, банковские счета и денежные средства на сумму почти 20 млн грн.

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