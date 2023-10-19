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Высший совет правосудия признал высказывания Виталия Шабунина относительно судьи ВАКС вмешательством в осуществление правосудия

12:47, 19 октября 2023
Уже зарегистрировано уголовное производство, а Офис Генерального прокурора должен сообщить ВСП, что уже сделано в ходе расследования.
Высший совет правосудия признал высказывания Виталия Шабунина относительно судьи ВАКС вмешательством в осуществление правосудия
Судья ВАКС Олег Ткаченко
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Высший совет правосудия 19 октября обратился в Офис Генерального прокурора с целью информирования ВСП о состоянии расследования уголовного производства, зарегистрированного после обращения судьи Высшего антикоррупционного суда Олега Ткаченко.

Судья ВАКС Олег Ткаченко сообщил ВСП, что 8 сентября 2023 года в его производство, как следственного судьи, поступило ходатайство детектива НАБУ и прокурора САП о применении к подозреваемому Ярославу Луговому (фигурант по делу о завладении 9,2 млрд. грн. «Приватбанка», бывший директор департамента межбанковского дилинга «Приватбанка») меры пресечения в виде содержания под стражей.

Впрочем, 9 сентября Олег Ткаченко вынес постановление об освобождении Ярослава Лугового как задержанного и о закрытии соответствующего производства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

10 сентября в telegram-каналах "Центр противодействия коррупции" и "Шабунин" был обнародован текст с добавлением фото Олега Ткаченко. В тексте было указано следующее:

«На фото – суддя ВАКС Олег Ткаченко, який звільнив фігуранта Ярослава Лугового, затриманого у справі Коломойського.

Фігуранта, який підозрюється у справі про розкрадання 9,2 млрд грн. Більше про нього писали.

Мотиви невідомі, суддя їх не оголосив і повного тексту рішення теж ще не склав.

Ми в ЦПК з нетерпінням чекаємо мотивів судді. Але якщо ці мотиви будуть надумані чи висмоктані з пальця в традиціях Печерського суду, то це означає лише одне – таким суддям не місце у ВАКС.

Цей же суддя розглядатиме клопотання НАБУ і САП про арешт активів олігарха.

Підозрюємо, що це рішення – тактична підготовка для майбутньої відмови в арештах майна Коломойського.

В п'ятницю НАБУ і САП наклали тимчасовий арешт на низку активів олігарха. Далі арешт має накласти ВАКС і зробити це треба швидко.

Йдеться про частки в статутному капіталі юросіб, що прямо чи опосередковано належать Коломойському.

Це 307 юридичних осіб, в тому числі акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, а також майже 1000 об’єктів нерухомого майна та понад 1600 транспортних засобів і суден.

Ціна питання - дуже висока, і вже очевидно, що на четвертому році діяльності окремі судді ВАКС виявляють явну неспроможність виконувати свою роботу».

Также Олег Ткаченко сообщил, что 8 сентября в его производство, как следственного судья ВАКС, поступило шесть ходатайств детективов НАБУ о наложении ареста на имущество в этом же уголовном производстве, в том числе и ходатайство на арест имущества Игоря Коломойского.

Олег Ткаченко отметил, что соответствующие публикации в Telegram являются вмешательством в его деятельность как судьи, соединенные с откровенным публичным морально-психологическим давлением с целью получения решения суда, указанного в публикациях, которое заключается в быстром наложении ареста на имущество Игоря Коломойского.

«Считаю, что есть основания для принятия Высшим советом правосудия мер по обеспечению авторитета правосудия. Указанная в telegram-каналах информация не является оценочным суждением. Указанным действиям должны давать квалификацию правоохранительные органы», - отметил докладчик, член ВСП Сергей Бурлаков.

Киевская городская прокуратура 28 сентября сообщила, что по обращению судьи ВАКС Олега Ткаченко Шевченковская окружная прокуратура города Киева начала досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 376 (вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью воспрепятствовать исполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения) Уголовного кодекса.

В свою очередь, проведение необходимых следственных действий прокуратура поручила Шевченковскому управлению столичной полиции.

В итоге ВСП решила обратиться в Офис Генерального прокурора для предоставления Совету правосудия информации о раскрытии и расследовании преступления в уголовном производстве по ч. 1 ст. 376 Уголовного кодекса по фактам, которые сообщил судья Олег Ткаченко.

Интересно, что за соответствующее обращение в Офис Генпрокурора проголосовали 7 членов ВСП, а против – 5.

Автор Вячеслав Хрипун

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