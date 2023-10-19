Вища рада правосуддя визнала вислови Віталія Шабуніна щодо судді ВАКС втручанням в здійснення правосуддя

Вже зареєстровано кримінальне провадження, а Офіс Генерального прокурора повинен повідомити ВРП, що вже зроблено в рамках розслідування.

Суддя ВАКС Олег Ткаченко

Вища рада правосуддя 19 жовтня звернулася до Офісу Генерального прокурора з метою інформування ВРП про стан розслідування кримінального провадження, зареєстрованого на підставі звернення судді Вищого антикорупційного суду Олега Ткаченка.

Суддя ВАКС Олег Ткаченко повідомив ВРП, що 8 вересня 2023 року у його провадження, як слідчого судді, надійшло клопотання детектива НАБУ та прокурора САП про застосування до підозрюваного Ярослава Лугового (фігурант у справі про заволодіння 9,2 млрд. грн. «Приватбанку», колишній директор департаменту міжбанківського дилінгу «Приватбанку») запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Втім, 9 вересня Олег Ткаченко постановив ухвалу про звільнення Ярослава Лугового, як затриманої особи, та про закриття відповідного провадження про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

10 вересня у telegram-каналах «Центр протидії корупції» та «Шабунін» було оприлюднено текст з додаванням фото Олега Ткаченка. У тексті було вказано наступне:

«На фото – суддя ВАКС Олег Ткаченко, який звільнив фігуранта Ярослава Лугового, затриманого у справі Коломойського.

Фігуранта, який підозрюється у справі про розкрадання 9,2 млрд грн. Більше про нього писали.



Мотиви невідомі, суддя їх не оголосив і повного тексту рішення теж ще не склав.



Ми в ЦПК з нетерпінням чекаємо мотивів судді. Але якщо ці мотиви будуть надумані чи висмоктані з пальця в традиціях Печерського суду, то це означає лише одне – таким суддям не місце у ВАКС.

Цей же суддя розглядатиме клопотання НАБУ і САП про арешт активів олігарха.

Підозрюємо, що це рішення – тактична підготовка для майбутньої відмови в арештах майна Коломойського.

В п'ятницю НАБУ і САП наклали тимчасовий арешт на низку активів олігарха. Далі арешт має накласти ВАКС і зробити це треба швидко.

Йдеться про частки в статутному капіталі юросіб, що прямо чи опосередковано належать Коломойському.

Це 307 юридичних осіб, в тому числі акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, а також майже 1000 об’єктів нерухомого майна та понад 1600 транспортних засобів і суден.

Ціна питання - дуже висока, і вже очевидно, що на четвертому році діяльності окремі судді ВАКС виявляють явну неспроможність виконувати свою роботу».

Також Олег Ткаченко повідомив, що 8 вересня до його провадження як слідчого судді ВАКС надійшло шість клопотань детективів НАБУ про накладення арешту на майно у цьому ж кримінальному провадженні, зокрема і клопотання на арешт майна Ігоря Коломойського.

Олег Ткаченко зазначив, що відповідні публікації в Telegram є втручанням в його діяльність як судді, поєднане з відвертим публічним морально-психологічним тиском з метою отримання рішення суду, зазначеного у публікаціях, яке полягає у швидкому накладенні арешту на майно Ігоря Коломойського.

«Вважаю, що є підстави для вжиття Вищою радою правосуддя заходів забезпечення авторитету правосуддя. Вказана в telegram-каналах інформація не є оціночним судженням. Вказаним діям повинні надавати кваліфікацію правоохоронні органи», - зазначив доповідач, член ВРП Сергій Бурлаков.

Також, Київська міська прокуратура 28 вересня повідомила, що за зверненням судді ВАКС Олега Ткаченка Шевченківська окружна прокуратура міста Києва розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 376 (втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення) Кримінального кодексу.

У свою чергу, проведення необхідних слідчих дій прокуратура доручила Шевченківському управлінню столичної поліції.

У підсумку, ВРП вирішила звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо надання інформації про розкриття та розслідування злочину в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 376 Кримінального кодексу за фактами, які повідомив суддя Олег Ткаченко.

Цікаво, що за відповідне звернення в Офіс Генпрокурора проголосували 7 членів ВРП, а проти – 5.

Автор В’ячеслав Хрипун

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