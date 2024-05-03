Велика Британія та Україна розпочали переговори щодо 100-річного партнерства

Глава МЗС Девід Кемерон під час візиту до Києва розпочав переговори з Україною щодо партнерства на 100 років.

Джерело фото: British Embassy Kyiv

Очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства.

Про це повідомило Посольство Великої Британії в Україні.

У дипмісії відзначили, що це зовсім нова угода для поглиблення взаємин між країнами у всьому спектрі стосунків.

«Міністр розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства – нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого», - повідомили там.

Як зазначили у Офісі Президента, Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії. Особливу увагу під час зустрічі сторони приділили підготовці до важливих міжнародних заходів, що відбудуться незабаром: саміту «Групи семи» в Італії, інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, саміту НАТО у Вашингтоні та четвертого саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

«Ми всі повинні робити більше, щоб забезпечити Україні те, що їй потрібно для перемоги», - заявив Девід Кемерон.

Джерело фото: president.gov.ua

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