Великобритания и Украина начали переговоры о 100-летнем партнерстве

Глава МИД Дэвид Кэмерон во время визита в Киев начал переговоры с Украиной о партнерстве на 100 лет.

Источник фото: British Embassy Kyiv

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев начал переговоры с Украиной по поводу 100-летнего партнерства.

Об этом сообщило Посольство Великобритании в Украине.

В дипмиссии отметили, что это совершенно новое соглашение для углубления отношений между странами по всему спектру отношений.

«Министр начал переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве – новом соглашении, которое построит прочные связи между нашими двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и многого другого», – сообщили там.

Как отметили в Офисе Президента, Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Великобритании. Особое внимание в ходе встречи стороны уделили подготовке к важным международным мерам, которые пройдут в скором времени: саммиту «Группы семи» в Италии, инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии, саммиту НАТО в Вашингтоне и четвертому саммиту Европейского политического сообщества в Великобритании.

«Мы все должны делать больше, чтобы обеспечить Украине то, что ей нужно для победы», - заявил Дэвид Кэмерон.

Источник фото: president.gov.ua

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