Глава МЗС Британії Девід Камерон відвідав Львів та посадив дерево у центрі міста, відео

Робінія Девіда Камерона ростиме у Львові поруч із деревом професора Тімоті Снайдера.

У п’ятницю, 3 травня, до Львова із робочим візитом завітав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Ранок може починатися не тільки з кави. Заяви про використання британської зброї по території агресора та наші розмови надають впевненості», — повідомив міський голова.

За його словами, Девід Камерон посадив дерево у Львові. Робінія міністра закордонних справ ростиме поруч із деревом професора Тімоті Снайдера.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.