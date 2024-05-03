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Статус ограниченно годных с 4 мая отменяется – с середины мая начнется переосмотр и разделение на новые категории

12:45, 3 мая 2024
Ограниченно годных ждет переосмотр, который они смогут пройти с середины мая – после этого их разделят на 5 категорий.
Статус ограниченно годных с 4 мая отменяется – с середины мая начнется переосмотр и разделение на новые категории
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4 мая вступит в силу закон 3621-IX о повторном медицинском осмотре ограниченно годных. Соответствующие изменения предусматривает принятый 21 марта в целом в качестве закона законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Мужчины, ранее признанные ограниченно годными к службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.

Ранее заместитель Министра обороны Иван Гаврилюк отметил, что сейчас идет согласование изменений в Приказ Министра обороны №402 об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, и с середины мая начнется переосмотр на подтверждение годности к службе тех людей, которые были признаны ограниченно годными.

В ведомстве отмечают, что отмена статуса «ограниченно годный» не означает автоматический переход к статусу «годный» или «негодный».

Ограниченно годные граждане должны повторно пройти ВЛК в течение 9 месяцев после вступления в силу закона, то есть до 4.02.2025.

До августа правительство должно определить обновленный список заболеваний для определения годности/негодности к военной службе.

Напомним, член Комитета по нацбезопасности Федор Вениславский во время телемарафона отметил, что ограниченно годных после переосмотра смогут отправить в боевые подразделения.

«Когда мы наведем порядок и четко определим, кто годен, а кто негоден, они могут быть мобилизованы, если пригодятся, и должны пополнить вакантные места в боевых подразделениях и бригадах», – сказал нардеп.

Также ранее мы писали, что мужчин, годных к службе, разделят на четыре категории. Будут обновлены и критерии болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности военной службы. Об этом рассказала директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова в интервью «Зеркалу недели».

Кроме Приказа Министра обороны №402 об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, должно быть обновлено приложение к постановлению – Расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе, службы в военном резерве.

Директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова отметила, что статус «ограниченно годный» действительно исчезает, и формируются четкие правила — «годный/негодный».

«Годные будут разделены на следующие категории в зависимости от степени функциональности:

  • годны (полностью);
  • годны к службе в высшем военном учебном заведении (ВУЗе), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но негодны к службе в ДШУ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.п.;
  • годны по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВУЗы);
  • годны для выполнения специфических задач», – указала она.

Относительно изменений к Приказу 402 Оксана Сухорукова отметила, что будут описаны критерии, когда человек негоден или годен, то есть когда состояние тяжелое, среднее и легкое по группе заболеваний.

«Обновленные критерии содержат несколько тысяч диагнозов. В каждой группе заболеваний могут быть как полностью годные, так и негодные в зависимости от степени нарушения функций.

К примеру, если у человека язва была в анамнезе и остался только рубец — годен. А если язва была осложнена, было проведено оперативное вмешательство с удалением значительной части желудка, то человек негоден.

Речь идет о соответствии критериям военнослужащего или военнообязанного их возможности выполнять те или иные функции» - отметила она.

Автор: Наталя Мамченко 

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