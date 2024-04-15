Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин обновит расписание болезней, определяющих степень пригодности к военной службе, а процесс идентификации ограниченно годных автоматизируют

11:12, 15 апреля 2024
Правительство обновит Порядок прохождения ВЛК и перечень болезней, определяющих степень пригодности к военной службе, и с середины мая начнет вызывать повторное ВЛК ограниченно годных.
Кабмин обновит расписание болезней, определяющих степень пригодности к военной службе, а процесс идентификации ограниченно годных автоматизируют
Источник фото: коллаж СМИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая вступит в силу Закон 3621-IX о повторном медицинском осмотре ограниченно годных. Соответствующие изменения предусматривает принятый 21 марта в целом в качестве закона законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Он устанавливает, что граждане Украины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона, в течение 9 месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения годности к военной службе.

В Минобороны объяснили, что отмена статуса «ограниченно годный» не означает автоматического перехода к другому статусу (годный или негодный).

Граждане, которые признаны «ограниченно годными», должны повторно пройти ВЛК в течение 9 месяцев после вступления в силу закона, то есть до 4 мая 2025 года.

После вступления в силу закона Правительство имеет 3 месяца для принятия соответствующих нормативно-правовых актов, которые определяют обновленный перечень заболеваний для определения годности или негодности к военной службе.

Заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей с участием Президента отметил, что «в настоящее время идет согласование изменений в 402 приказа». «И с середины мая начнется пересмотр на подтверждение годности к службе тех людей, которые были признаны ограниченно годными», – пояснил замминистра.

Итак, в Правительстве уже готовят изменения к Приказу Министра обороны №402 об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, которая устанавливает, что после окончания медицинского обследования во время мобилизации ВЛК выносит в отношении военнообязанного одно из следующих постановлений: годный к военной службе, временно негодный к военной службе (указать дату повторного осмотра), негодный к военной службе с исключением из военного учета, ограниченно годный к военной службе.

Также соответственно должно быть обновлено приложение к постановлению – расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе, службе в военном резерве.

Следует отметить, что, как сообщил Иван Гаврилюк во время выступления на заседании Конгресса, в настоящее время Минобороны перезапустило электронную систему «Оберег», которая обеспечивает цифровое ведение данных на всех этапах мобилизационной кампании для каждого отдельного субъекта.

Система интегрирована с Государственной налоговой службой, Министерством юстиции, Государственной пограничной службой, Министерством образования, Государственной миграционной службой и судебной администрацией.

В частности, сделано 23 миллиона запросов на обновление данных граждан. Уже оцифрованы данные о мужчинах призывного возраста, которые могут быть включены в мобилизацию во всех 24 регионах Украины и Киеве.

«Большинство регионов успешно наладили процесс ввода данных о статусе прохождения комиссий ВЛК. Однако, чтобы обеспечить еще большую эффективность и прозрачность, мы планируем увеличить мощности команд, работающих в ТЦК и СП, и перевести в цифровой формат весь процесс мобилизационной кампании для каждого гражданина. Наша цель – обеспечить прозрачность и оперативность каждого шага этого важного процесса, предоставить каждому гражданину возможность реализовать свой долг защиты Родины», – подчеркнул Гаврилюк.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», такую автоматическую интеграцию и обновление данных удалось реализовать благодаря принятию закона 3549-IX о цифровизации военного учета (законопроект 10062 вступил в силу как Закон 4 апреля).

Он позволяет собрать «досье» на каждого военнообязанного, включая сведения о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинского долга. Следовательно, процесс поиска таких ограниченно годных мужчин автоматизирован.

Эти и другие персональные данные граждан будут храниться на серверах иностранных партнеров Украины.

Следовательно, за следующие 9 месяцев, начиная с мая, ограниченно годные должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВЛК) и медики решат – пригодны ли они для военной службы. Впрочем, для повторного прохождения ВЛК ограничено пригодными необходимые изменения в Положение о ВЛК и Расписание болезней.

ВВС Украина сообщает, что Департамент здравоохранения Минобороны в проекте изменения в приказ предусмотрел 5 статусов: негодны к военной службе с исключением из военного учета; негодны с пересмотром через 6-12 месяцев; временно негодные, нуждающиеся в лечении, отпуске или увольнении (эта категория была и раньше); годные; годны для службы в воинских частях обеспечения, ТЦП и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях. Однако пока это только проект.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свидетельство адвоката в Дії – в Раде зарегистрировали законопроект

Парламентарии предлагают, чтобы свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью было также и в Дії.

Полная картина о годных к военной службе гражданах будет храниться на серверах партнеров Украины из НАТО

На серверах партнеров Украины из НАТО будет храниться и постоянно обновляться информация о точном количестве годных к военной службе граждан.

Кабмин обновит расписание болезней, определяющих степень пригодности к военной службе, а процесс идентификации ограниченно годных автоматизируют

Правительство обновит Порядок прохождения ВЛК и перечень болезней, определяющих степень пригодности к военной службе, и с середины мая начнет вызывать повторное ВЛК ограниченно годных.

В закон об оперативно-розыскной деятельности будут внесены изменения в части полномочий САП по надзору

Проблема состоит в том, что после ликвидации Генпрокурором по представлению руководителя САП Специализированной антикоррупционной прокуратуры как самостоятельного структурного подразделения Офиса Генпрокурора норма статьи 14 Закона об ОРД по надзору за соблюдением законов не будет распространяться на прокуроров САП.

Действующий закон об обращениях граждан к власти отменят и примут новый – ГНЭУ перечислило риски

В проекте Кабмина исключаются нормы об обязанности руководителей и других должностных лиц органов государства рассматривать обращение и проводить личный прием субъектов обращения, а соответствующие полномочия возлагаются на «уполномоченных лиц».

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео