Кабмин обновит расписание болезней, определяющих степень пригодности к военной службе, а процесс идентификации ограниченно годных автоматизируют

Правительство обновит Порядок прохождения ВЛК и перечень болезней, определяющих степень пригодности к военной службе, и с середины мая начнет вызывать повторное ВЛК ограниченно годных.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая вступит в силу Закон 3621-IX о повторном медицинском осмотре ограниченно годных. Соответствующие изменения предусматривает принятый 21 марта в целом в качестве закона законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Он устанавливает, что граждане Украины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона, в течение 9 месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения годности к военной службе.

В Минобороны объяснили, что отмена статуса «ограниченно годный» не означает автоматического перехода к другому статусу (годный или негодный).

Граждане, которые признаны «ограниченно годными», должны повторно пройти ВЛК в течение 9 месяцев после вступления в силу закона, то есть до 4 мая 2025 года.

После вступления в силу закона Правительство имеет 3 месяца для принятия соответствующих нормативно-правовых актов, которые определяют обновленный перечень заболеваний для определения годности или негодности к военной службе.

Заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей с участием Президента отметил, что «в настоящее время идет согласование изменений в 402 приказа». «И с середины мая начнется пересмотр на подтверждение годности к службе тех людей, которые были признаны ограниченно годными», – пояснил замминистра.

Итак, в Правительстве уже готовят изменения к Приказу Министра обороны №402 об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, которая устанавливает, что после окончания медицинского обследования во время мобилизации ВЛК выносит в отношении военнообязанного одно из следующих постановлений: годный к военной службе, временно негодный к военной службе (указать дату повторного осмотра), негодный к военной службе с исключением из военного учета, ограниченно годный к военной службе.

Также соответственно должно быть обновлено приложение к постановлению – расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе, службе в военном резерве.

Следует отметить, что, как сообщил Иван Гаврилюк во время выступления на заседании Конгресса, в настоящее время Минобороны перезапустило электронную систему «Оберег», которая обеспечивает цифровое ведение данных на всех этапах мобилизационной кампании для каждого отдельного субъекта.

Система интегрирована с Государственной налоговой службой, Министерством юстиции, Государственной пограничной службой, Министерством образования, Государственной миграционной службой и судебной администрацией.

В частности, сделано 23 миллиона запросов на обновление данных граждан. Уже оцифрованы данные о мужчинах призывного возраста, которые могут быть включены в мобилизацию во всех 24 регионах Украины и Киеве.

«Большинство регионов успешно наладили процесс ввода данных о статусе прохождения комиссий ВЛК. Однако, чтобы обеспечить еще большую эффективность и прозрачность, мы планируем увеличить мощности команд, работающих в ТЦК и СП, и перевести в цифровой формат весь процесс мобилизационной кампании для каждого гражданина. Наша цель – обеспечить прозрачность и оперативность каждого шага этого важного процесса, предоставить каждому гражданину возможность реализовать свой долг защиты Родины», – подчеркнул Гаврилюк.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», такую автоматическую интеграцию и обновление данных удалось реализовать благодаря принятию закона 3549-IX о цифровизации военного учета (законопроект 10062 вступил в силу как Закон 4 апреля).

Он позволяет собрать «досье» на каждого военнообязанного, включая сведения о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинского долга. Следовательно, процесс поиска таких ограниченно годных мужчин автоматизирован.

Эти и другие персональные данные граждан будут храниться на серверах иностранных партнеров Украины.

Следовательно, за следующие 9 месяцев, начиная с мая, ограниченно годные должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВЛК) и медики решат – пригодны ли они для военной службы. Впрочем, для повторного прохождения ВЛК ограничено пригодными необходимые изменения в Положение о ВЛК и Расписание болезней.

ВВС Украина сообщает, что Департамент здравоохранения Минобороны в проекте изменения в приказ предусмотрел 5 статусов: негодны к военной службе с исключением из военного учета; негодны с пересмотром через 6-12 месяцев; временно негодные, нуждающиеся в лечении, отпуске или увольнении (эта категория была и раньше); годные; годны для службы в воинских частях обеспечения, ТЦП и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях. Однако пока это только проект.

Автор: Наталя Мамченко

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