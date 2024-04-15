На Николаевщине специально обученные собаки будут помогать проводить разминирование

Кинологи-саперы уже обследовали территории на Харьковщине.

Около 26% территории страны – 156 тыс. кв. км сейчас загрязнены минами и неразорванными боеприпасами. Кроме традиционных металлоискателей саперы ГСЧС для гуманитарного разминирования используют машины механизированного разминирования и специально обученных собак.

Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, межрегиональный центр быстрого реагирования уже больше года сотрудничает с Норвежской народной помощью (NPA) в сфере противоминной деятельности.

«За год взаимодействия создана мощная материальная база, обучен персонал, отобраны собаки, которые подготовлены по спецметодике для гуманитарного разминирования территорий», - отметили в ГСЧС.

Кинологи-саперы Межрегионального центра быстрого реагирования уже обследовали территории и обнаруживали взрывоопасные предметы в Харьковской области. Теперь кинологические расчеты будут делать это на деоккупированных территориях Николаевщины.

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