У Міноборони відповіли, коли розпочнуться повторні огляди обмежено придатних

Стало відомо, коли обмежено придатні почнуть проходити повторні огляди.

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Із середини травня почнеться переогляд осіб, визнаних раніше обмежено придатними до військової служби. Про це повідомив заступник Міністра оборони Іван Гаврилюк на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, пише сайт конгресу.

«Наразі триває погодження змін до 402 наказу. І із середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби тих людей, які були визнані обмежено придатними», – заявив він.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон 3621-IX про повторний медичний огляд обмежено придатних. Відповідні зміни передбачає прийнятий 21 березня в цілому як закон законопроект №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

Також законодавці виключили лікарів ЛКК з переліку декларантів законопроектом №10313. Згідно з ним голів та членів лікарсько-консультативних комісій виключено з переліку суб’єктів, на яких поширюється дія Закону про запобігання корупції.

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