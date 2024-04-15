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Розробив шахрайські схеми продажу авто через автомайданчик та пригону машин з-за кордону: у Києві зловмисника засудили до 9 років в'язниці

14:12, 15 квітня 2024
Чоловік пропонував людям, які хотіли продати авто, виставити машини на автомайданчик, але гроші від продажу чоловік забирав собі, не повідомляючи власників про продаж.
Розробив шахрайські схеми продажу авто через автомайданчик та пригону машин з-за кордону: у Києві зловмисника засудили до 9 років в'язниці
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Києві засудили шахрая, який ошукав власників авто на понад 2 мільйони гривень. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, за підтриманням публічного обвинувачення прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва до 9 років в'язниці засуджено 49-річного чоловіка. Його судили за обвинуваченням у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконному заволодінні автомобілями з використанням підроблених документів (ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 289, ч. 4 ст. 358 КК України).

Зазначається, що обвинувачений розробив кілька шахрайських схем заробітків на автомобілях.

Чоловік пропонував власникам автомобілів, які хотіли їх продати, виставити машини на автомайданчик по вул. Сирецько-Садовій. Власники залишали йому автомобілі та документи на них. В подальшому використовуючи підроблені договори комісії, в яких були підписи не власників машин, в територіальних сервісних центрах укладав з покупцями договори купівлі-продажу. Гроші від продажу автомобілів чоловік забирав собі, не повідомляючи власників про те, що його машину продано.

У період з лютого 2020 по лютий 2021 років за цією схемою обвинувачений заволодів 7 транспортними засобами 5 потерпілих. Зокрема він продав  Volkswagen Passat, Renault Scenic, KIA Ceed, Ford Fiesta, Nissan Note, Dacia Logan, Lexus ES 350. Один з автомобілів - Volkswagen Passat обвинувачений продав своїй сестрі за 10 тис. доларів. Таким чином він «заробив» понад 1,5 млн гривень.

Також обвинувачений пропонував клієнтам під замовлення привезти автомобіль з-за кордону. Кілька машин він справді привіз, таким чином увійшовши в довіру до клієнтів, які згодом знову замовляли йому автомобілі. За цією схемою з серпня 2020 по січень 2021 він ошукав 4 людей, отримавши від них понад 840 тис. гривень. Зловмисник брав з потерпілих декілька тисяч доларів, після чого не виходив на зв'язок.

За сукупністю доказів сторони обвинувачення чоловіка визнано винним та за сукупністю злочинів засуджено до 9 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

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