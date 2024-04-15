Розробив шахрайські схеми продажу авто через автомайданчик та пригону машин з-за кордону: у Києві зловмисника засудили до 9 років в'язниці

Чоловік пропонував людям, які хотіли продати авто, виставити машини на автомайданчик, але гроші від продажу чоловік забирав собі, не повідомляючи власників про продаж.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Києві засудили шахрая, який ошукав власників авто на понад 2 мільйони гривень. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, за підтриманням публічного обвинувачення прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва до 9 років в'язниці засуджено 49-річного чоловіка. Його судили за обвинуваченням у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконному заволодінні автомобілями з використанням підроблених документів (ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 289, ч. 4 ст. 358 КК України).

Зазначається, що обвинувачений розробив кілька шахрайських схем заробітків на автомобілях.

Чоловік пропонував власникам автомобілів, які хотіли їх продати, виставити машини на автомайданчик по вул. Сирецько-Садовій. Власники залишали йому автомобілі та документи на них. В подальшому використовуючи підроблені договори комісії, в яких були підписи не власників машин, в територіальних сервісних центрах укладав з покупцями договори купівлі-продажу. Гроші від продажу автомобілів чоловік забирав собі, не повідомляючи власників про те, що його машину продано.

У період з лютого 2020 по лютий 2021 років за цією схемою обвинувачений заволодів 7 транспортними засобами 5 потерпілих. Зокрема він продав Volkswagen Passat, Renault Scenic, KIA Ceed, Ford Fiesta, Nissan Note, Dacia Logan, Lexus ES 350. Один з автомобілів - Volkswagen Passat обвинувачений продав своїй сестрі за 10 тис. доларів. Таким чином він «заробив» понад 1,5 млн гривень.

Також обвинувачений пропонував клієнтам під замовлення привезти автомобіль з-за кордону. Кілька машин він справді привіз, таким чином увійшовши в довіру до клієнтів, які згодом знову замовляли йому автомобілі. За цією схемою з серпня 2020 по січень 2021 він ошукав 4 людей, отримавши від них понад 840 тис. гривень. Зловмисник брав з потерпілих декілька тисяч доларів, після чого не виходив на зв'язок.

За сукупністю доказів сторони обвинувачення чоловіка визнано винним та за сукупністю злочинів засуджено до 9 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

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