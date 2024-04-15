Українці переходять на китайські електрокари: які моделі обирають найчастіше

З початку 2024 року українці придбали приблизно 4,2 тисячі авто з Китаю.

Джерело фото: УкрАвтопром

За даними Асоціації українських автомобілевиробників «Укравтопром», в Україні спостерігається значний ріст попиту на китайські електрокари, які стають все більш популярними серед українських водіїв.

Протягом першого кварталу 2024 року українці придбали приблизно 4,2 тисячі легкових автомобілів, які були імпортовані з Китаю. Це на 75% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За звітом «Укравтопрому», серед цих автомобілів було майже 3 тисячі нових одиниць (+114%) та близько 1,2 тисячі вживаних (+21%).

Електромобілі з Китаю склали значну частку в цьому попиті, охопивши 85% від загальної кількості нових авто. Вони також зайняли 18% ринку нових легковиків в Україні.

Найбільш популярними моделями нових китайських легкових автомобілів були Volkswagen iD.4 (750 одиниць), Honda eNS1 (255 одиниць), BYD Song Plus (227 одиниць), Nissan Ariya (189 одиниць) та Geely Atlas Pro (164 одиниці).

У сегменті вживаних автомобілів з Китаю лідерство також займають Volkswagen iD.4 (350 одиниць), Nissan Ariya (103 одиниці), Honda eNS1 (99 одиниць), Toyota bZ4X (70 одиниць) та Volkswagen ID.6 (48 одиниць).

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