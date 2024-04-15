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Украинцы переходят на китайские электрокары: какие модели выбирают чаще всего

15:06, 15 апреля 2024
С начала 2024 года украинцы приобрели примерно 4,2 тысячи авто из Китая.
Украинцы переходят на китайские электрокары: какие модели выбирают чаще всего
Источник фото: УкрАвтопром
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По данным Ассоциации украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром", в Украине наблюдается значительный рост спроса на китайские электрокары, которые становятся все более популярными среди украинских водителей.

В течение первого квартала 2024 года украинцы приобрели примерно 4,2 тысячи легковых автомобилей, которые были импортированы из Китая. Это на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По отчету "Укравтопрома", среди этих автомобилей было почти 3 тысячи новых единиц (+114%) и около 1,2 тысячи подержанных (+21%).

Электромобили из Китая составили значительную долю в этом спросе, охватив 85% от общего количества новых авто. Они также заняли 18% рынка новых легковушек в Украине.

Наиболее популярными моделями новых китайских легковых автомобилей были Volkswagen iD.4 (750 единиц), Honda eNS1 (255 единиц), BYD Song Plus (227 единиц), Nissan Ariya (189 единиц) и Geely Atlas Pro (164 единицы).

В сегменте подержанных автомобилей из Китая лидерство также занимают Volkswagen iD.4 (350 единиц), Nissan Ariya (103 единицы), Honda eNS1 (99 единиц), Toyota bZ4X (70 единиц) и Volkswagen ID.6 (48 единиц).

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