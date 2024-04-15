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Разработал мошеннические схемы продажи авто через автоплощадку и пригон машин из-за рубежа: в Киеве злоумышленника приговорили к 9 годам тюрьмы

14:12, 15 апреля 2024
Мужчина предлагал людям, которые хотели продать авто, выставить машины на автоплощадку, но деньги от продажи мужчина забирал себе, не сообщая владельцам о продаже.
Разработал мошеннические схемы продажи авто через автоплощадку и пригон машин из-за рубежа: в Киеве злоумышленника приговорили к 9 годам тюрьмы
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Киеве осудили мошенника, который обманул владельцев авто более чем на 2 миллиона гривен. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Так, за поддержанием публичного обвинения прокурорами Подольской окружной прокуратуры города Киева к 9 годам тюрьмы приговорен 49-летний мужчина. Его судили по обвинению в завладении чужим имуществом путем обмана и незаконном завладении автомобилями с использованием поддельных документов (ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 289, ч. 4 ст. 358 УК Украины) .

Отмечается, что обвиняемый разработал несколько мошеннических схем заработка на автомобилях.

Муж предлагал владельцам автомобилей, которые хотели их продать, выставить машины на автоплощадку по ул. Сырецко-Садовой. Владельцы оставляли ему автомобили и документы на них. В дальнейшем используя поддельные договоры комиссии, в которых были подписи не владельцев машин, в территориальных сервисных центрах заключал с покупателями договоры купли-продажи. Деньги от продажи автомобилей мужчина забирал себе, не сообщая владельцам о том, что его машина продана.

В период с февраля 2020 по февраль 2021 года по этой схеме обвиняемый завладел 7 транспортными средствами 5 потерпевших. В частности, он продал Volkswagen Passat, Renault Scenic, KIA Ceed, Ford Fiesta, Nissan Note, Dacia Logan, Lexus ES 350. Один из автомобилей - Volkswagen Passat обвиняемый продал своей сестре за 10 тыс. долларов США. Таким образом, он «заработал» более 1,5 млн гривен.

Также обвиняемый предлагал клиентам под заказ привезти автомобиль из-за границы. Несколько машин он действительно привез, таким образом, войдя в доверие к клиентам, которые впоследствии снова заказывали ему автомобили. По этой схеме с августа 2020 по январь 2021 года он обманул 4 человека, получив от них более 840 тыс. гривен. Злоумышленник брал с потерпевших несколько тысяч долларов, после чего не выходил на связь.

По совокупности доказательств стороны обвинения мужчины признаны виновными и по совокупности преступлений приговорены к 9 годам лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

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