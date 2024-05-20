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«Придатних» до військової служби залежно від ступеня функціональності розділять на чотири категорії – МОЗ

12:14, 20 травня 2024
Зокрема, з'являться придатні для виконання специфічних завдань.
«Придатних» до військової служби залежно від ступеня функціональності розділять на чотири категорії – МОЗ
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Як відомо, 4 травня набуло чинності оновлене Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затверджене наказом Міністерства оборони України №402.

У Міністерстві охорони здоров’я роз’яснили запроваджені зміни. 

Встановлені обмеження щодо особливостей проходження служби з огляду на стан здоров’я.

Встановлені чіткі критерії для визначення ступеня придатності до військової служби. Тепер вони поєднують Міжнародну статистичну класифікацію хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10) (із тисячами діагнозів) та ступінь порушення функцій. Ступінь придатності до військової служби встановлюється відповідно до Розкладу хвороб, пояснень до нього та таблиць додаткових вимог до стану здоровʼя.

Доповнена процедура оскарження постанов ВЛК. Рішення про направлення на контрольне обстеження та медичний огляд ВЛК тепер має бути виконано упродовж місяця після прийняття. Повторну ВЛК людина проходитиме в іншому закладі охорони здоров’я.

Крім того, описана процедура дистанційного проходження ВЛК для військовослужбовців, які лікуються за кордоном.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», згідно з новим законом про мобілізацію, всі військовозобов'язані повинні уточнити свої облікові дані, після чого у військовому квитку проставлять спеціальний штрих-код.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін  повідомив, що від ТЦК надійшли офіційні роз'яснення, у яких сказано, що якщо людина знята з військового обліку за станом здоров'я і має статус непридатної до військової служби, то дані їй оновлювати не треба. І, відповідно, не потрібен штрих-код у військовому квитку.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що військово-обліковий документ в електронній формі буде містити QR-код – постанова Кабміну.

Крім того, як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

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