Якщо людина непридатна та знята з обліку, то дані оновлювати не треба – речник міністра оборони

Відповідно, непридатним, які зняті з військового обліку, не потрібні штрих-коди на військово-обліковому документі.

Ілюстраційне зображення

Згідно з новим законом про мобілізацію, всі військовозобов'язані повинні уточнити свої облікові дані, після чого у військовому квитку проставлять спеціальний штрих-код.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін у коментарі «Апострофу», повідомив, що від ТЦК надійшли офіційні роз'яснення, у яких сказано, що якщо людина знята з військового обліку за станом здоров'я і має статус непридатної до військової служби, то дані їй оновлювати не треба. І, відповідно, не потрібен штрих-код у військовому квитку.

Однак, якщо людину не знято з військового обліку, то штрих-код потрібен усім військовозобов'язаним, з 18 до 60 років.

«Навіть якщо є броня. Навіть якщо у військовозобов'язаного є якісь підстави для відстрочення (наприклад, він багатодітний батько), він все одно має оновити свої дані», - заявив представник Міноборони.

Дмитро Лазуткін пояснює, що штрих-код потрібний для нормального, повноцінного обліку та розуміння, що відбувається у країні з мобілізаційними ресурсами.

«Після оновлення даних у військовому квитку маємо поставити штрих-код. Якщо його немає – значить, інформація не оновлена, і людина, можливо, ухилянт. Або не встиг. Але, в, будь-якому разі, це необхідно зробити протягом 60 днів після ухвалення закону», - наголосив він.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що військово-обліковий документ в електронній формі буде містити QR-код – постанова Кабміну.

Крім того, як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.