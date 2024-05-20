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Если человек непригоден и снят с учета, то данные обновлять не нужно – спикер министра обороны

08:56, 20 мая 2024
Соответственно, непригодным, снятым с военного учета, не требуются штрих-коды на военно-учетном документе.
Если человек непригоден и снят с учета, то данные обновлять не нужно – спикер министра обороны
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Согласно новому закону о мобилизации все военнообязанные должны уточнить свои учетные данные, после чего в военном билете проставят специальный штрих-код.

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в комментарии «Апострофу» сообщил, что от ТЦК поступили официальные разъяснения, в которых сказано, что если человек снят с военного учета по состоянию здоровья и имеет статус непригодного к военной службе, то данные ему обновлять не нужно. И, соответственно, не нужен штрих-код в военном билете.

Однако если человек не снят с военного учета, то штрих-код нужен всем военнообязанным, с 18 до 60 лет.

«Даже если есть броня. Даже если у военнообязанного есть какие-то основания для отсрочки (например, многодетный отец), он все равно должен обновить свои данные», - заявил представитель Минобороны.

Дмитрий Лазуткин объясняет, что штрих-код нужен для нормального, полноценного учета и понимания, что происходит в стране с мобилизационными ресурсами.

«После обновления данных в военном билете должны поставить штрих-код. Если его нет – значит, информация не обновлена, и человек, возможно, уклонист. Или не успел. Но, во всяком случае, это необходимо сделать в течение 60 дней после принятия закона», - подчеркнул он.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что военно-учетный документ в электронной форме будет содержать QR-код – постановление Кабмина.

Кроме того, как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

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