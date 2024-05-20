В Финляндии планируют изменить законодательство, чтобы блокировать въезд мигрантов с территории рф

Законопроект позволит пограничным службам возвращать искателей убежища, которые пересекают границы россии, а при необходимости применять силу.

Источник фото: Lehtikuva/Jussi Nukari via REUTERS

Финляндия на следующей неделе внесет изменения в законодательство, позволяющие пограничникам блокировать въезд мигрантов с территории россии. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орппо, как пишет «Reuters».

По словам финского премьера, предложение будет передано парламенту, а затем его рассмотрит конституционный комитет.

Для того чтобы законопроект приняли, нужно будет 5/6 голосов, поданных в парламенте. Именно поэтому нельзя точно сказать, будут ли изменения приняты.

Финляндия имеет общую границу с россией протяженностью 1340 км.

Законопроект позволит пограничным службам возвращать искателей убежища, которые пересекают границы россии, а при необходимости применять силу. Но это не касается детей и людей с ограниченными возможностями, чьи заявки на предоставление убежища Финляндия будет продолжать принимать.

Также отмечается, что использование законопроекта, будет временным и ограниченным.

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