В Укрэнерго объяснили, сколько будут продолжаться отключения света

Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий объяснил, повлияет ли на отключение потепление.

Источник фото: Укрэнерго

Потепление повлияло на ситуацию в энергосистеме в Украине, сообщил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

«Потепление несколько снизило уровень потребления электроэнергии в Украине. И это, вероятно, позволит не отключать потребителей ночью и утром, как это было на прошлой неделе», – отметил он.

Однако полностью избежать отключений света в Украине пока не удастся, отметил глава «Укрэнерго». По его словам, энергетики будут вынуждены ограничивать поставки электричества в течение месяцев.

Отключение света, как пояснил Кудрицкий, «будут до тех пор, пока не удастся восстановить поврежденные российскими атаками объекты генерации».

Напомним, в понедельник 20 мая с 18:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений.

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