Ограниченно пригодные должны повторно пройти ВЛК – «автоматом» не получится

Ограниченно пригодные к военной службе в течение 9 месяцев должны пройти ВЛК.

Украинцы, признанные ограниченно пригодным к военной службе, в течение 9 месяцев должны пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны, старший лейтенант Дмитрий Лазуткин.

«Граждане Украины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе до 4 мая 2024 года, в течение 9 месяцев подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения пригодности к военной службе», - сказал Лазуткин.

Он подчеркнул, что автоматический перевод в категорию пригодных или непригодных в действующем законодательстве не предусмотрен, этот вопрос решает исключительно ВЛК.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как будут определять пригодность военнообязанных по новому приказу о ВВК: в Минобороны дали детальное разъяснение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.