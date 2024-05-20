Президент и министр иностранных дел Ирана погибли в авиакатастрофе − СМИ

Президент Ирана Ибрагим Райси погиб в результате авиатрощи.

Источник фото: Mehr

Спасатели обнаружили обломки разбитого вертолета, на борту которого находились президент Ирана Эбрагим Райси и другие чиновники. СМИ пишут, что все пассажиры вертолета погибли.

«Президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир-Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета, произошедшего в воскресенье», - сообщило иранское информагентство Mehr утром 20 мая.

«Reuter» со ссылкой на иранского чиновника тоже сообщает, что Раиси и его министр иностранных дел погибли.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», вертолет с президентом Ирана Эбрагимом Раиси и его министром иностранных дел разбился в воскресенье, когда он пересекал горную местность в сильном тумане, возвращаясь с визита к границе с Азербайджаном.

Также сообщалось, что авария произошла во время возвращения из визита к границе с Азербайджаном в сильном тумане. Плохие погодные условия значительно осложнили спасательные работы, сообщает государственное информационное агентство IRNA. Государственное телевидение Ирана отказалось от обычных программ, чтобы показать молитвы за президента по всей стране и прямые трансляции усилий спасателей, которые искали вертолет в горах.

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