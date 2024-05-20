В центре Житомира мужчина устроил стрельбу по отдыхающим

Полиция Житомира задержала подозреваемого в хулиганстве, который успел спрятать оружие в цветочном горшке.

Источник фото: полиция Житомирской области

В Житомире полицейские задержали подозреваемого в хулиганстве, который стрелял в парке в центре города в сторону группы отдыхающих. По свидетельствам очевидцев, мужчина создал конфликтную ситуацию с отдыхающими, выйдя оружием и открыв огонь. К счастью, ни один человек не пострадал. После стрельбы он скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

Полицейские оперативно разыскали и задержали подозреваемого в местном отеле с помощью службы уголовного розыска и силовых подразделений. Кроме этого, они изъяли пистолет, который мужчина спрятал в цветочном горшке.

Следователи объявили 25-летнему жителю Винницы о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За такие действия ему может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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