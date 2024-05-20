У центрі Житомира чоловік влаштував стрілянину по відпочиваючих

Поліція Житомира затримала підозрюваного у хуліганстві, який встиг сховати зброю у квітковому горщику.

Джерело фото: поліція Житомирської області

У Житомирі поліцейські затримали підозрюваного у хуліганстві, який стріляв в парку у центрі міста в бік групи відпочиваючих. За свідченнями очевидців, чоловік утворив конфліктну ситуацію з відпочиваючими, вийшовши зброєю та відкривши вогонь. На щастя, жодна людина не постраждала. Після стрілянини він втік у невідомому напрямку. Про це повідомила поліція Житомирської області.

Поліцейські оперативно розшукали та затримали підозрюваного у місцевому готелі за допомогою служби карного розшуку та силових підрозділів. Крім цього, вони вилучили пістолет, який чоловік приховав у квітковому горщику.

Слідчі оголосили 25-річному жителю Вінниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За такі дії йому може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.