Пошукові групи знайшли розбитий гелікоптер, на борту якого мав бути президент Ірану

Пошукові роботи ускладнили несприятливі погодні умови.

Розбитий гелікоптер, на борту якого знаходився президент Ірану Ебрагім Раїсі та міністр закордонних справ Хоссейн Амірабдоллахіан знайшли пошукові групи, – повідомляє Держтелебачення, пише The Guardian.

Наразі немає подробиць про стан тих, хто перебуває на борту, ще немає оновлень..

Як раніше писала «Судово-юридична газета», гелікоптер з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі та його міністром закордонних справ розбився в неділю, коли він перетинав гірську місцевість у сильному тумані, повертаючись із візиту до кордону з Азербайджаном.

Як повідомлялося раніше, аварія сталася під час повернення з візиту до кордону з Азербайджаном у сильному тумані. Погані погодні умови значно ускладнили рятувальні роботи, повідомляє державне інформаційне агентство IRNA. Державне телебачення Ірану відмовилося від звичайних програм, щоб показати молитви за президента по всій країні та прямі трансляції зусиль рятувальників, які шукали гелікоптер у горах.

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