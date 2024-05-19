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Аварія гелікоптера: життя президента Ірану та глави МЗС «під загрозою»

18:49, 19 травня 2024
В Instagram-акаунті Раїсі з'явився пост: «Помоліться за мене».
Аварія гелікоптера: життя президента Ірану та глави МЗС «під загрозою»
Джерело фото: arguments.kyiv.ua
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Гелікоптер з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі та його міністром закордонних справ розбився в неділю, коли він перетинав гірську місцевість у сильному тумані, повертаючись із візиту до кордону з Азербайджаном. За повідомленням Reuters, іранський чиновник підтвердив інцидент, зауваживши, що існує велика ймовірність загибелі президента.

Раніше іранські ЗМІ повідомляли, що «існує висока ймовірність поранень».

Проте, як завив іранський чиновник Reuters, – «Велика ймовірність, що президент Ірану загинув».

Чиновник зазначив, що життя Раїсі та міністра закордонних справ Хоссейна Амірабдоллахіана «під загрозою після аварії гелікоптера».

«Ми все ще сподіваємося, але інформація, що надходить з місця катастрофи, викликає занепокоєння», – додав чиновник за умову анонімності.

Як повідомлялося раніше, аварія сталася під час повернення з візиту до кордону з Азербайджаном у сильному тумані. Погані погодні умови значно ускладнили рятувальні роботи, повідомляє державне інформаційне агентство IRNA. Державне телебачення Ірану відмовилося від звичайних програм, щоб показати молитви за президента по всій країні та прямі трансляції зусиль рятувальників, які шукали гелікоптер у горах.

Раїсі, обраний президентом у 2021 році, підкреслив важливість моральних норм і контролю над антиурядовими протестами після вступу на посаду. Він також активно підтримував ядерні переговори з іншими країнами. Хоча в Ірані верховний лідер має переважний вплив, багато хто вважає Раїсі потенційним наступником 85-річного аятоли Алі Хаменеї.

Наразі уряд Ірану скасував плановане засідання кабінету міністрів і скликав екстрене засідання комітету з кризового управління країни.

На офіційному Instagram-акаунті Раїсі з'явилося прохання: «Помоліться за мене».

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