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Авария вертолета: жизнь президента Ирана и главы МИД «под угрозой»

18:49, 19 мая 2024
В Instagram-аккаунте Раиси появился пост: «Помолитесь за меня».
Авария вертолета: жизнь президента Ирана и главы МИД «под угрозой»
Источник фото: arguments.kyiv.ua
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Вертолет с президентом Ирана Эбрагимом Раиси и его министром иностранных дел разбился в воскресенье, когда он пересекал горную местность в сильном тумане, возвращаясь с визита к границе с Азербайджаном. По сообщению Reuters, иранский чиновник подтвердил инцидент, отметив, что существует большая вероятность гибели президента.

Ранее иранские СМИ сообщали, что «существует высокая вероятность ранений».

Однако, как завил иранский чиновник Reuters, - «Большая вероятность, что президент Ирана погиб».

Чиновник отметил, что жизнь Раиси и министра иностранных дел Хоссейна Амирабдоллахиана «под угрозой после аварии вертолета».

«Мы все еще надеемся, но информация, поступающая с места катастрофы, вызывает беспокойство», - добавил чиновник на условии анонимности.

Как сообщалось ранее, авария произошла во время возвращения из визита к границе с Азербайджаном в сильном тумане. Плохие погодные условия значительно осложнили спасательные работы, сообщает государственное информационное агентство IRNA. Государственное телевидение Ирана отказалось от обычных программ, чтобы показать молитвы за президента по всей стране и прямые трансляции усилий спасателей, которые искали вертолет в горах.

Раиси, избранный президентом в 2021 году, подчеркнул важность моральных норм и контроля над антиправительственными протестами после вступления в должность. Он также активно поддерживал ядерные переговоры с другими странами. Хотя в Иране верховный лидер имеет подавляющее влияние, многие считают Раиси потенциальным преемником 85-летнего аятоллы Али Хаменеи.

Сейчас правительство Ирана отменило планируемое заседание кабинета министров и созвало экстренное заседание комитета по кризисному управлению страны.

На официальном Instagram-аккаунте Раиси появилась просьба: «Помолитесь за меня».

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